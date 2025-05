"Todos han hecho un gran esfuerzo y estamos muy contentos porque queremos acabar la temporada bien. El partido no empezó bien pero después el equipo lo hizo muy bien en todos los sentidos", dijo en rueda de prensa.

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, lamentó que la entrega hasta el último minuto de sus jugadores, pese a las doce bajas que sufrió ante el Mallorca, no se haya repetido "todos los partidos", porque aseguró que "podría haber sido una mejor temporada".

"Ha sido sorprendente el equipo esta noche, con un montón de bajas, con un esfuerzo extraordinario por parte de todos. Si se hubiese hecho en todos los partidos podría haber sido una mejor temporada", añadió.

En el penúltimo partido de Ancelotti en el Santiago Bernabéu, reconoció que no sintió nada diferente tras hacerse oficial su marcha a la selección brasileña. "No ha sido distinto. Todas las veces que me siento en el banquillo en el Bernabéu es especial. Ha sido tan especial como otras", confesó.

Admitió el técnico italiano que "es bastante raro tener doce lesionados", pero se quedó con el gran esfuerzo que realizaron los jugadores que remontaron al Mallorca, sin pensar en el Barcelona. "Hemos sido capaces de suplir desde lo colectivo e individual la situación que sufrimos".

"Creemos en hacer lo nuestro, que es ganar los dos últimos partidos y después a ver qué pasa. El deber de hoy era no regalar LaLiga, ellos tienen que jugar mañana. En el fútbol todo puede pasar. Si ganan les felicitamos y si no seguimos en la pelea", dijo

Haciendo balance de los problemas que ha sufrido esta temporada, Ancelotti fue claro en lo que le ha pasado factura a su equipo.

"A nivel ofensivo lo hemos hecho bien, al no tener un delantero centro como el año pasado en estos partidos se sufre más para marcar. Esta temporada hemos encajado demasiados goles por muchas razones pero primero porque nos han faltado cuatro o cinco defensas"

"La gestión del grupo ha sido sencilla, sin problemas a nivel personal. Ha sido buena porque todos los jugadores me han tenido el respeto necesario. Los problemas que hemos tenido no han sido por este motivo. Ni mano izquierda ni todas estas tonterías. Ha sido falta de equilibrio en el campo y nos han penalizado las lesiones, no hemos sido capaces de arreglar la emergencia. El látigo es una tontería muy grande", añadió.