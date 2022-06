Carlos Tévez, entre lágrimas, revela por qué se retira del fútbol: ‘‘Me levanté y dije: ‘no juego más’; perdí a mi fan número uno’’

“Mi viejo me decía: ‘estudiá, rompete el cu**, no llegues tarde, respetá con lo que te comprometiste, cumplí con lo que te comprometés’. Cuando no me quería levantar porque había ido a bailar, me levantaba del forro del cu** y me hacía ir a los entrenamientos. Nunca me dejó faltar a un entrenamiento”, recordó Tévez sobre su infancia y las enseñanzas que le dejó su padre.

Tévez: ‘‘Crecí en un lugar donde la droga y matar era cotidiano’’.

“Mi papá nunca dejó de trabajar. Era albañil, se levantaba a las 6 de la mañana y volvía a las 7 de la tarde. Cuando volvía me iba a ver al club. Los fines de semana estaba siempre conmigo”, cuenta.

Tévez fue consultado por qué tomó la decisión de retirarse y confesó que la situación de su papá lo tenía muy mal. “Lo sufrimos muchísimo. Mi último año jugando fue muy duro porque él tenía muerte cerebral, la pase mal. Un día me levanté y dije: ‘no juego más’. Llamé a Riquelme en la noche y le dije que necesitaba el club para hacer la conferencia de prensa y contar que no jugaba más. Ahí mi familia entendió que no jugaba más”.

El anuncio fue una sorpresa hasta para la propia familia del argentino porque en Boca Jrs. estaba pasando por una gran momento futbolístico.