Iker Casillas se enzarza con Piqué por los árbitros: “Barcelona y Real Madrid siempre hemos sido los más beneficiados...”

“He escuchado algo, de unos árbitros o algo así. Yo pregunto desde la ignorancia. Algo de los árbitros de Barcelona. A mí me extraña”, comenzó diciendo Casillas , que estaba a poquito metros de Piqué , y rodeados de Ibai Llanos y otros reconocidos streamers.

“Hay mucho ruido, pero no hay nada. ¿Qué hay? Servicios, asesoramientos... ¿Hay algo ilegal?”, respondió Gerard para luego apuntar contra los blancos. “Si empezamos a tirar la manta con la Champions y la UEFA, el Madrid sale por todos los lados. No digo nada más. Perdemos una liga en el Camp Nou ante el Atlético con un gol anulado que fue legal, en ese periodo. ¿De verdad creen esto? Es una asesoría a un vicepresidente del Comité de Árbitros. ¿Cómo vamos a pensar que están todos los árbitros en el ajo? Desde Madrid sé que hay que redirigir y es lo que se está haciendo. Si pasa la noticia a la inversa, en 12 horas nadie sabe nada y desaparece”.

El exportero enumeró una serie de supuestas decisiones arbitrales que habrían beneficiado al Barcelona, aunque confundiendo nombres, años y competiciones. “Podemos hablar también de la falta de la Copa de Europa del 1992, la de Koeman, donde se tira Julio Salinas. Luego el escándalo de Stamford Bridge en 2009. El mayor atraco que he visto con Ballack y Drogba. Y no te digo en 2011 con la expulsión a Pepe, por un plantillazo al balón y que protestó Mourinho. Que un equipo esté dos años sin recibir un penal en contra o una roja es increíble. ¿Qué pasa que con el ‘tiki taka’ no llegaban a nuestra área, máquina?”.

“Eso ustedes, que ponían el césped alto. ¿No miraban el balón o qué?”, le preguntó Piqué para luego intentar calmar los ánimos. “Barça y Madrid siempre hemos sido los mas beneficiados, siempre lo hemos dicho”. La replica de Iker no tuvo desperdicio: “Sí, pero tú segundo”.