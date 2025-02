El italiano Gian Piero Gasperini, entrenador del Atalanta , comentó tras la derrota ante el Brujas (1-3, 2-5 global) en Liga de Campeones que el nigeriano Ademola Lookman , que falló desde los once metros, “es uno de los peores lanzadores de penalti” que ha visto en su vida y que no estaba previsto que fuera él que se encargara de tirar en ese momento.

“Los encargados eran De Ketelaere y Retegui , pero evidentemente había marcado y estaba eufórico. Una pena porque allí el partido... podría haber fallado otro, no es la primera vez que sucede, pero no ha sido un buen gesto por su parte”, añadió.

El futbolista nigeriano contestó con una story en su perfil de Instagram: “Me entristece tener que escribir estas cosas. Especialmente por todo lo que hemos logrado juntos, pero que me llamen la atención de esta manera no solo me duele, sino que también parece profundamente irrespetuoso, sobre todo por toda la dedicación y el trabajo duro que siempre he puesto todos los días para ayudar a llevar el éxito a este equipo y a la ciudad de Bérgamo”.

“La verdad es que he pasado por muchos momentos difíciles durante mi estancia aquí, la mayoría de los cuales nunca he contado porque desde mi punto de vista el grupo debe ser protegido y siempre debe estar primero. Y eso hace que lo que ocurrió anoche sea aún más doloroso. Al igual que nuestros increíbles fanáticos, nosotros como equipo estamos dolidos por el resultado de anoche. Durante el partido, el lanzador de penaltis designado me instruyó para que ejecutara el penalti. Para apoyar al equipo asumí la responsabilidad de hacerlo en ese momento”, dijo.