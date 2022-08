“Ser un futbolista exitoso me ha ayudado a acostarme con más mujeres. Soy más feo que el hambre”

La respuesta que dio Chiellini está dando la vuelta al mundo: “Mírame. mira qué feo soy, no soy nada guapo... sí”, contestó entre risas el 117 veces internacional con Italia.

“Ser un futbolista exitoso me ha ayudado a acostarme con más mujeres”, reconoció el defensor ex Juventus de Turín, quien no es la primera vez que habla sobre el tema.

Inesperado trueque Barcelona-Dortmund, United sigue agitando el mercado y la nueva noticia sobre Cristiano

En enero de 2021 había declarado: “soy más feo que el hambre. Para mí, ligar sin ser futbolista, habría sido imposible”. Giorgio Chiellini se casó con Carolina Bonistalli tras cuatro años de relación. La pareja tiene dos hijos.