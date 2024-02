“Se va Cristiano Ronaldo, Ramos, Casillas y el club sigue siendo el mejor del mundo por la gestión de Florentino”

“La responsabilidad creo yo. Cuando terminan los partidos ya no sé si estoy contento porque ganamos o porque nos sacamos la responsabilidad del partido que teníamos que ganar”.

“Tuvimos suerte. Es un jugador extraordinario, tiene algo que es muy difícil de detectar que es la llegada de segunda línea. Está en un club donde tiene todo para seguir mejorando y me gusta muchísimo”.

“Más lo extra que hay que tener en cuenta que no se ve pero está. Tienen un entrenador extraordinario que gestiona muy bien al grupo, tienen un presidente muy fuerte, Florentino maneja y gestiona un club que es el mejor del mundo, yo lo admiro por cómo genera seguir exigiendo a los futbolistas que están en el Madrid competir. Se va Ronaldo, Ramos, Casillas y el club sigue porque lo gestionan y lo manejan de una manera ejemplar”.

“Haaland, Mbappé y no sé cuántos más mejores que él puede haber hoy... nos hace ser mejores y ojalá que lo podamos sostener”.

Próximo objetivo

“El próximo paso no lo veo lejano, lo veo cercano. Lo que me ilusiona son los chicos nuevos, los Barrios, la llegada de Arthur, los Lino, los Riquelme, los Rodrigo, lo que le puede crear a Griezmann o a Koke para acompañarme en este proceso. Uno se va imaginando quiénes son los que van a sostener lo que uno quiere proponer, tienes que tener sostén dentro del vestuario porque si no es imposible”.

¿Ser el Ferguson del Atlético de Madrid?:

“En principio no, pero nunca se sabe.

El Atleti en esta temporada

“Está bien, está en el momento justo”.