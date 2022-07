OFICIAL: El danés Christian Eriksen firma por tres temporadas con el Manchester United

Tras la confirmación de esta esperada noticia, el danés dijo: “Manchester United es un club especial, y no puedo esperar para comenzar. He tenido el privilegio de jugar en Old Trafford muchas veces, pero hacerlo con la camiseta de esta institución será increíble”.

Además: Goleada del Manchester United de Ten Hag ante el Melbourne Victory en su gira por Australia

“He visto el trabajo de Erik en Ajax, y sé el nivel de detalle y preparación que tiene. Es un entrenador fantástico. Tras hablar con él y aprender más sobre su visión y la forma en que quiere que juegue el equipo, me entusiasmé aún más por el futuro. Todavía tengo grandes ambiciones, así que este es el lugar perfecto para continuar mi viaje”, agregó con convicción Eriksen.