Copa de Asia: un grupo de periodistas intentó agredir al técnico de Irak en plena conferencia

Luego del tenso momento, Jesús Casas charló con ‘El Partidazo’ de la COPE para contar lo sucedido. “Nunca me había pasado nada igual, pero no sé si me volverá a pasar. Hay que tener en cuenta que aquí es muy diferente. No son medios acreditados. Basta con tener una cuenta en Instagram y 100.000 seguidores o un canal de Youtube. No son profesionales. Es difícil comparar con otro país”, asegura.

“Nos expulsan a un jugador de forma injusta porque tarda un minuto y 10 segundos en celebrar un gol. Lo normal, en cualquier otro país, sería preguntarte por el árbitro, pero a mí me empiezan a preguntar por un jugador que abandonó la concentración porque psicológicamente no se encontraba bien, por si el hotel no era el adecuado... y por si había influido una entrevista que concedí hace tres días a un medio qatarí”, continúa.

La entrevista, de pronto, se tornó el centro de la polémica: “Yo les he dicho que habíamos ganado tres partidos concediendo entrevistas. Sin embargo, me vuelven a preguntar por ello una segunda y una tercera vez, a lo que yo respondo con un monosílabo: ‘Sí’. Pero se levanta un periodista y se empiezan a levantar los demás y comienzan las amenazas. Se forma un pequeño lío. Querían suspender la rueda de prensa, pero yo digo que ‘no’ porque el resto de medios se merecían una rueda de prensa”.