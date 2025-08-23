Cristiano Ronaldo pierde el título, pero llegó a los 940 y hace historia: tabla histórica de goleadores

Cristiano Ronaldo volvió a fracasar este sábado tras perder la final de la Supercopa de Arabia Saudita ante Al Ahli, un partido que terminó igualado 2-2 en el tiempo reglamentario y luego se definió desde el punto penal. Lo único positivo para el capitán de Al Nassr es que sumó un nuevo tanto en su carrera profesional y cada vez se acerca al gran objetivo de llegar a los 1.000 goles. Además, rompió un nuevo récord.

Cristianó abrió el marcador a los 41 minutos con un lanzamiento penal para sumar 940 goles en toda su trayectoria y se convierte en el primer jugador en la historia en anotar 100 dianas con cuatro clubes diferentes. El máximo goleador de todos los tiempos ya lleva un centenar de goles con Al Nassr desde su llegada en 2023, pero sigue sin poder levantar un título oficial con el equipo. Hoy tenía la gran oportunidad de romper esa sequía y volvió a tropezar con la misma piedra. Franck Kessié anoto el empate al filo del descanso, Brozovic aumentó la ventaja a los 81 y Al Ahli igualó nuevamente a los 89 con el tanto de Roger Ibañéz. El duelo se fue a la tanda de penales y Al Nassr lo perdió 3-5.