Internacionales

Cristiano Ronaldo pierde el título, pero llegó a los 940 y hace historia: tabla histórica de goleadores

El portugués se convierte en el primer jugador que anota 100 dianas con cuatro clubes distintos.

  • Cristiano Ronaldo pierde el título, pero llegó a los 940 y hace historia: tabla histórica de goleadores
2025-08-23

Cristiano Ronaldo volvió a fracasar este sábado tras perder la final de la Supercopa de Arabia Saudita ante Al Ahli, un partido que terminó igualado 2-2 en el tiempo reglamentario y luego se definió desde el punto penal.

Lo único positivo para el capitán de Al Nassr es que sumó un nuevo tanto en su carrera profesional y cada vez se acerca al gran objetivo de llegar a los 1.000 goles. Además, rompió un nuevo récord.

Cristiano Ronaldo vuelve a fracasar: Al Nassr fue derrotado en penales por el Al-Ahli y CR7 sigue sin títulos oficiales en Arabia

Cristianó abrió el marcador a los 41 minutos con un lanzamiento penal para sumar 940 goles en toda su trayectoria y se convierte en el primer jugador en la historia en anotar 100 dianas con cuatro clubes diferentes.

El máximo goleador de todos los tiempos ya lleva un centenar de goles con Al Nassr desde su llegada en 2023, pero sigue sin poder levantar un título oficial con el equipo. Hoy tenía la gran oportunidad de romper esa sequía y volvió a tropezar con la misma piedra.

Franck Kessié anoto el empate al filo del descanso, Brozovic aumentó la ventaja a los 81 y Al Ahli igualó nuevamente a los 89 con el tanto de Roger Ibañéz. El duelo se fue a la tanda de penales y Al Nassr lo perdió 3-5.

Respecto al más cercano perseguior de Cristiano en la tabla histórica de goleadores, el argentino Leo Messi lleva 875 festejos y esta noche podría recortar distancias si juega contra el DC United por la MLS.

Cabe recordar que el astro argentino se perdió el partido ante los Tigres en la Leagues Cup y se espera que hoy pueda reaparecer con el Inter Miami. Su último tanto oficial fue en la victoria sobre el Galaxy el pasado 16 de agosto.

Por ahora, Cristiano Ronaldo le saca una ventaja de 65 goles al campeón del mundo. El portugués, de 40 años, renovó su contrato con Al Nassr hasta 2027 porque su ilusión es llegar a los 1.000 tantos.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Goleadores
|
Cristiano Ronaldo
|
Messi
|
Inter Miami
|
Al Nassr
|