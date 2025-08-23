Cristiano Ronaldo pierde el título, pero llegó a los 940 y hace historia: tabla histórica de goleadores

Respecto al más cercano perseguior de <b>Cristiano </b>en la tabla histórica de goleadores, el argentino <b>Leo Messi l</b>leva 875 festejos y esta noche podría recortar distancias si juega contra el <b>DC United</b> por la MLS.Cabe recordar que el astro argentino se perdió el partido ante los <b>Tigres </b>en la Leagues Cup y se espera que hoy pueda reaparecer con el <b>Inter Miami</b>. Su último tanto oficial fue en la victoria sobre el <b>Galaxy</b> el pasado 16 de agosto.Por ahora, <b>Cristiano Ronaldo</b> le saca una ventaja de 65 goles al campeón del mundo. El portugués, de 40 años, renovó su contrato con <b>Al Nassr </b>hasta 2027 porque su ilusión es llegar a los 1.000 tantos.