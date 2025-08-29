Al Nassr arranca con paliza: Joao Félix se luce con hat-trick y Cristiano Ronaldo no perdona

Sin embargo, la figura del encuentro fue su compatriota <b>Joao Félix</b> con un triplete. El joven atacante abrió el marcador a los 7 minutos del primer tiempo, tras conectar con la zurda un centro desde la izquierda. Para la segunda mitad, <b>Cristiano </b>no desaprovecharía un lanzamiento penal para aumentar la ventaja y llegar a los 940 dianas de su carrera profesional. El 'Bicho' engañó por completo al arquero con un disparo pegado al palo derecho a los 54'. Y tan solo un minuto más tarde, el francés <b>Kingsley Coman </b>se estrenó con la camiseta del <b>Al Nassr</b>. Un pelotazo del portero <b>Nawaf</b> no pudo ser cortado por la defensa rival y el galo aprovechó el rebote para rematar de cabeza por encima del portero local. A los 67,<b> Joao Félix</b> firmaría su doblete con un derechazo desde el balcón del área que se colgó en el ángulo, tras la asistencia de <b>Sadio Mané</b>. Pero faltaba más, ya que el portugués sentenciaría la paliza a los 87' tras cazar un remate de <b>Cristiano</b> que se desvió en el poste. De esta manera, el <b>Al Nassr</b> firma su primera victoria del campeonato y ahora se enfrentará en su estadio ante el<b> Al-Kholood Club</b> el 14 de septiembre, tras el parón de la doble fecha FIFA.