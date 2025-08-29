Al Nassr arranca con paliza: Joao Félix se luce con hat-trick y Cristiano Ronaldo no perdona

El equipo capitaneado por Cristiano Ronald o sumó sus primeros tres puntos de la competencia en una noche donde el portugués marcó el segundo tanto desde el manchón penal.

La temporada 2025-26 en la liga de Arabia Saudita se puso en marcha desde ayer y este viernes fue el turno para Al Nassr , que propinó una goleada en campo del Al Taawon (0-5).

Sin embargo, la figura del encuentro fue su compatriota Joao Félix con un triplete. El joven atacante abrió el marcador a los 7 minutos del primer tiempo, tras conectar con la zurda un centro desde la izquierda.

Para la segunda mitad, Cristiano no desaprovecharía un lanzamiento penal para aumentar la ventaja y llegar a los 940 dianas de su carrera profesional. El 'Bicho' engañó por completo al arquero con un disparo pegado al palo derecho a los 54'.

Y tan solo un minuto más tarde, el francés Kingsley Coman se estrenó con la camiseta del Al Nassr. Un pelotazo del portero Nawaf no pudo ser cortado por la defensa rival y el galo aprovechó el rebote para rematar de cabeza por encima del portero local.

A los 67, Joao Félix firmaría su doblete con un derechazo desde el balcón del área que se colgó en el ángulo, tras la asistencia de Sadio Mané. Pero faltaba más, ya que el portugués sentenciaría la paliza a los 87' tras cazar un remate de Cristiano que se desvió en el poste.

De esta manera, el Al Nassr firma su primera victoria del campeonato y ahora se enfrentará en su estadio ante el Al-Kholood Club el 14 de septiembre, tras el parón de la doble fecha FIFA.