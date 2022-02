$!¿Cábala o vicio? Revelaron lo que hace Cristiano Ronaldo antes de cada partido: ‘‘Me arrastró a tomarlo’’

“Todos los jugadores tienen sus supersticiones, pero yo no tengo muchas la verdad. Ahora, y es una historia divertida, antes de los partidos, cuando todavía estamos en el hotel, siempre tomamos café con Cristiano. Me arrastró al café, porque antes ni siquiera era muy fan. Pero ahora he empezado a hacerlo solo para hablar un poco”, confirmó Dalot en una entrevista con la página web oficial del United.

Por otro lado, CR7 no atraviesa su mejor momento desde que decidió regresar a Old Trafford. El luso está muy por debajo de su rendimiento habitual y los ‘Diablos Rojos’ no logran consolidarse.

Por ahora, el ‘Bicho’ debe conformarse con buscar la tranquilidad en el café antes de cada partido junto a su compatriota.