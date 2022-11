Manchester United gira comunicado oficial luego de las polémicas declaraciones de Cristiano Ronaldo

Ronaldo habló de este asunto en su entrevista: “Creo que lo hizo deliberadamente. Me sentí provocado. No le tengo respeto porque él (Ten Hag) no muestra ningún respeto por mí”.+

CR7 vuelve a la carga contra Ten Hag y revela por qué se fue del partido ante Tottenham

Desde su vuelta al Manchester United, el luso no ha gozado de un papel destacado bajo las órdenes de Ten Hag, llegando a marcar sólo un tanto en la Premier League.

El club, que no se clasificó para disputar la Champions League y en apuros al inicio de la temporada, ha obtenido sus mejores resultados con Cristiano en el banquillo.

Ronaldo, que ha manifestado su deseo de jugar hasta los 40 años, puede ver peligrar su futuro en el club inglés debido a sus declaraciones.