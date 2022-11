¿Messi es el mejor jugador que ha visto? Cristiano Ronaldo se rinde ante el argentino y habla de su futuro tras el Mundial de Qatar

SU FUTURO

“Es difícil decirlo en este momento, porque mi estado de ánimo está en la Copa del Mundo. Probablemente sea mi último Mundial, el quinto. No sé qué va a pasar después, pero como les dije antes, y lo diré nuevamente, los aficionados siempre estarán en mi corazón y espero que estén a mi lado, incluso si regreso, o si no regreso, o si me quedo o lo que sea. Nadie es perfecto. Los episodios de la vida que todos tenemos es parte de ser un ser humano, es parte de mí ser un ser humano y padre también. Siempre voy a cometer errores. Pero yo no sé, es difícil decir en este momento qué va a pasar después del Mundial porque mi enfoque ahora está para la selección de Portugal”.

“Mi motivación no es la misma que hace unos meses. No digo que necesite un nuevo desafío, ya veremos. Mi enfoque está en el Mundial. Probablemente sea bueno para el United y para mí tener un nuevo desafío. Pero si vuelvo, espero que la gente me deje brillar como lo he hecho en otros clubes en los últimos años”.

OFERTA MILLONARIA DE ARABIA

“Es cierto, sí, es cierto. Pero lo que sigue diciendo la prensa, la basura, es que nadie me quiere, lo cual es completamente equivocado. Y estaba feliz aquí para ser honesto, estaba motivado para hacer una gran temporada aquí. Pero siguen repitiendo que nadie quiere a Cristiano. ¿Cómo no van a querer a un jugador que marcó 32 goles el año pasado?”

¿PUEDE JUGAR AL MÁXIMO NIVEL?

“Para mí es una pregunta estúpida. ¿Qué dice la gente? No son los mismos, nadie es el mismo. Lo que dicen los últimos tres meses es completamente basura y está mal. Dicen que me ofrecen esto y aquello, y dicen que muchos presidentes y directores me rechazan. Es una completa mentira, mienten, porque esto no es lo que pasó. Tengo muchos clubes, no muchos, unos cuantos clubes que quieren que fiche y no fui porque me siento cómodo aquí. Esta es la verdad”.