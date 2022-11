Cristiano Ronaldo vuelve a la carga contra Ten Hag, revela por qué se fue del estadio ante el Tottenham y cómo se lo tuvo que explicar a su hijo

“Te voy a ser sincero, es algo de lo que me arrepiento, dejar el estadio (contra el Tottenham). Probablemente, o quizás no, no lo sé. Es difícil decírtelo al 100%, pero digamos que me arrepiento, pero de la misma manera me sentí provocado por el entrenador. No está permitido que un entrenador me meta tres minutos en un partido. Lo siento, no soy ese tipo de jugador. Sé lo que puedo dar al equipo”.

“Tuve una pretemporada muy mala. Tuve algunos problemas en las vacaciones, donde uno de mis hijos tuvo bronquitis. Yo estaba en Mallorca y tuvo que pasar una semana en el hospital. La gente se inventaba historias de que yo quería viajar. La gente necesita darse cuenta de que soy un ser humano y quiero estar con mi familia. Soy un ser humano y pasé por momentos difíciles. Hablé con el director y presidente de United y como que no creían que algo estaba pasando. Nunca voy a cambiar la salud de mi familia por el fútbol. Nunca. Eso realmente me dolió. Ellos dudaron de mis palabras. Estuvimos una semana en el hospital debido a los problemas de Bella. No fui a la pretemporada por eso. No era justo dejar a mi familia por hacer la pretemporada”.

“Excusas, lo veo como excusas. Vi muchas cosas por las que no quiero criticarlo. Él puede tener opiniones diferentes a las mías. Elige a los jugadores que creen que son mejores para el equipo. Lo respeto, pero excusas todo el tiempo, ya sabes, las excusas tienen piernas cortas y no puedes excusarte todo el tiempo, que son cosas que no tienen sentido. No me pones contra el Manchester City por respeto a mi carrera y me quieres poner tres minutos contra el Tottenham. No tiene sentido. Creo que lo hizo a propósito porque, por ejemplo, en una selección y en los otros clubes, si el entrenador me quiere poner cinco minutos, si alguien se lesionó o si realmente me necesita, lo ayudo. Pero de esa manera me sentí provocado no solo por ese partido, sino antes”.

“La empatía no es buena. No creo que me respete como debería merecerlo. Es lo que es. Por eso probablemente me fui contra el Tottenham. Me gusta la gente honesta y que respeta mi moral. Lo que ha pasado en los últimos dos meses no ha sido respeto, en muchos sentidos. Me arrepiento de irme contra el Tottenham antes del final’’.

¿CÓMO SE LO EXPLICÓ A SU HIJO?

“Recuerdo que llegué a casa y Cristiano Jr me vio y me dijo: ‘Papá, ¿no vas al partido?’. Le digo: ‘No, porque el club me castiga con tres días’. Y él me dice entre risas: ‘¿Cómo te van a castigar si eres el mejor jugador del mundo y no vas a jugar?’. Le dije: ‘No, no voy a jugar porque no me he estado comportando’. Y él me miró como: ‘Mi papá no se comporta, ¿qué?’.

“De alguna manera, estaba bien porque estaba más relajado, pero de la misma manera, me siento muy decepcionado porque, está bien, me arrepiento, me disculpo, no soy perfecto, cometí un error. Pero suspenderme por tres partidos creo que es demasiado. Y luego prenden fuego para la prensa, lo que realmente me decepcionó. No me digan que los mejores jugadores, los que quieren todo, los jugadores clave, jugarán tres minutos... Vamos, esto es inaceptable después de lo que decían antes, que me respetan, que hacen esto, hacen aquello. Para mí no fue respeto, por eso tomé esta decisión de la que me arrepiento. Pedí disculpas a mis compañeros por la situación, hice una publicación en Instagram diciendo que me arrepentía de haberme ido del estadio. Mis compañeros saben que lo sentí y yo me disculpé, pero de igual manera no me arrepiento de haber tomado la decisión de no entrar. El entrenador no me tenía respeto. Entonces por eso la relación es así. Él sigue diciendo en la prensa que él viene a mí, le gusto, bla, bla, bla, pero eso es solo para la prensa, al 100%. Si no me tienes respeto, nunca te voy a tener respeto”.

LOS GLAZERS, PROPIETARIOS DEL UNITED

“A los dueños no les importa el club. Como sabes, el United es un club de marketing. Obtendrán dinero de eso, pero en realidad no lo obtienen del deporte. No he hablado con ellos desde que regresé. Los jugadores quieren lo mejor del club, es por eso que regresé y por eso amo al club. Pero las cosas dentro del club no ayudan al United a alcanzar el nivel más alto como City y Liverpool. O el Arsenal ahora, por ejemplo. Será difícil para Manchester United estar en la cima del fútbol durante los próximos dos o tres años con esta estructura”.

LAS CRÍTICAS DE GARY NEVILLE

“No ven el panorama general. Por qué reaccioné así. Detrás de los focos probablemente fui provocado. No me digan que los mejores jugadores, los jugadores clave, juegan tres minutos. Esto es inaceptable. No fue respetuoso. Me disculpé con mis compañeros por la situación en una publicación de Instagram. Mis compañeros sabían lo que sentía y me disculpé. Si no me tienes respeto, no te tendré respeto”.