Manchester United borra a Cristiano Ronaldo: Retiran el enorme mural del portugués en Old Trafford

Todo parece indicar que Cristiano Ronaldo ya no será más jugador del Manchester United y así lo asume el club al quitar la imagen de CR7 de su estadio.

El Manchester United ha tomado la decisión de borrar de todo a Cristiano Ronaldo . En Inglaterra se han publicado imágenes del momento en que quitaron el enorme mural del luso en el estadio Old Trafford.

LO QUE DIJO CR7

En una explosiva entrevista concedida a TalkTV el domingo, Ronaldo, que se dio a conocer en Old Trafford, afirmó que se sentía “traicionado” por el United y que pensaba que los dirigentes del club trataban de expulsarlo.

“No le respeto porque no me muestra ningún respeto”, lanzó Cristiano Ronaldo sobre Ten Hag, entrenador del United.

“No solo el entrenador, sino otras dos o tres personas en el club. Me siento traicionado”, añadió.

“Desde que se fue Sir Alex no he visto ninguna evolución en el club. No ha cambiado nada”, aseguró el astro portugués.