El consejo de Cristiano Ronaldo a Mbappé y su advertencia: “Lo quiero mucho, si yo estuviera en el Real Madrid...”

Para cerrar, Ronaldo se refirió a la posición del francés en el campo, como delantero centro, ya que Vinicius y Rodrygo ocupan los extremos.

“Le complica porque él no sabe jugar de delantero. No es que no sepa, es que no es su posición. Si yo estuviera en el Madrid, le enseñaba a jugar de nueve, porque yo no era delantero, me acostumbré a jugar de delantero, yo era banda”, recuerda.

“Soy delantero, pero no soy el típico delantero”, añadió Cristiano, para luego darle un consejo a Kylian. “Yo creo que él no debería ser el típico delantero, debería buscar una forma muy de él. Si fuese él, jugaba más o menos como jugaba Cristiano de delantero”.