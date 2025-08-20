Cristiano Ronaldo recibe la noticia que tanto quería saber, pero viene amenazante y con mucho peligro

El Al Qadisiya del técnico español Míchel se hundió este miércoles en Hong Kong ante un Al Ahli desatado (1-5), que selló su billete para la final de la Supercopa de Arabia Saudí, donde se medirá este sábado al Al Nassr de Cristiano Ronaldo. El equipo rojiblanco empezó con ilusión, incluso adelantándose con un gol tempranero del uruguayo Gastón Álvarez, pero pronto todo se torció.

El costamarfileño Franck Kessie devolvió la igualdad apenas cuatro minutos después, e Ivan Toney (min.28) y Enzo Millot (min.31) firmaron una ráfaga de goles que dieron la vuelta al marcador en apenas media hora. El partido se le puso cuesta arriba a Míchel aún más con la expulsión directa del ghanés Christopher Bonsu Baah en el minuto 42, por una dura entrada sobre el brasileño Roger Ibañez.

Ese mazazo dejó al Al Qadisiya a merced de un rival lanzado, y Kessie sentenció con un doblete justo antes del descanso. En la reanudación, el infortunio volvió a cebarse con el conjunto 'local', ya sin margen para soñar con la final: Nacho Fernández, exjugador del Real Madrid y capitán del equipo saudí, se marcó un tanto en propia meta en un intento de cortar un centro para así redondear la goleada (1-5, min.61). El Al Ahli se medirá este sábado en la final al Al Nassr de Cristiano Ronaldo, verdugo del Al Ittihad de Karim Benzema (2-1).