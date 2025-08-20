Cristiano Ronaldo recibe la noticia que tanto quería saber, pero viene amenazante y con mucho peligro

Ese mazazo dejó al <b>Al Qadisiya</b> a merced de un rival lanzado, y <b>Kessie sentenció con un doblete </b>justo antes del descanso. En la reanudación, el infortunio volvió a cebarse con el conjunto 'local', ya sin margen para soñar con la final: <b>Nacho Fernández</b>, exjugador del <b>Real Madrid </b>y capitán del equipo saudí, se marcó un tanto en propia meta en un intento de cortar un centro para así redondear la goleada (1-5, min.61).El Al Ahli se medirá este sábado en la final al Al Nassr de<b> Cristiano Ronaldo,</b> verdugo del Al Ittihad de Karim Benzema (2-1).