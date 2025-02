Cristiano Ronaldo revela que no le hace falta un Mundial en su carrera y cuál es su mayor deseo: “Depende más de mí...”

Cristiano Ronaldo, quien acaba de alcanzar la cuarentena de edad, continúa demostrando que su ambición no tiene límites.Con casi 1.000 goles como profesional, el delantero portugués sigue firme en su deseo de competir en el próximo Mundial, que se celebrará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Así lo confirmó en una reciente entrevista con el programa Telefoot.

“No sería justo por mi parte decir que me falta un Mundial para afirmar que he tenido éxito en mi carrera. Cuando el próximo Mundial llegue, si estoy todavía en forma física y mental y, si la selección necesita de mis servicios, estaré disponible para ello”, expresó CR7, dejando claro que no descarta su presencia en la máxima cita del fútbol mundial.