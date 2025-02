Messi visitó Honduras y Fabrizio Romano opinó sobre lo que hizo la estrella del Inter Miami contra el Olimpia

Messi dio espectáculo con un gol, el primero del encuentro y colaboró con otras dos asistencias. El campeón del mundo se llevó todos los reflectores por su visita en Honduras.

Fabrizio Romano aprovechó su espacio en Live Here We Go en Instagram donde se refirió a la actuación del argentino en su primera visita a Honduras.

“Leo Messi se está preparando para la nueva temporada de la MLS que empiece pronto, bueno esta noche (sábado). Un gol, dos asistencias en un partido amistoso vs Olimpia y también será parte del equipo argentino en marzo, mientras que el Inter Miami está listo para reiniciar este mes”, sostuvo el periodista.

Federico Redondo, Noah Allen, Luis Suárez y Ryan Sailor fueron los otros autores de los goles del Inter Miami en el encuentro donde golearon al Olimpia ante una gran cantidad de aficionados.