Ribéry sigue picado: le respondió a Cristiano Ronaldo tras dar su opinión sobre el Balón de Oro

"Ustedes me conocen bien y no voy a cambiar. Mi opinión es que los premios individuales perdieron el consenso del merecimiento. No hay algo que te pueda decir quién pueda ganar. En mi opinión, como ha sido siempre, debe ganar el Balón de Oro quien se destaca y gana la Champions League. Obviamente, quien gana la Champions saca ventaja. Yo ya no creo en los premios individuales porque sé todo lo que se trabaja detrás de la verdad", aseguró el astro portugués.

Hace unas semanas, Ribéry dio una entrevista a L'Equipe y recordó lo sucedido en aquel Balón de Oro: "Fue un año perfecto. No podría haberlo hecho mejor. Ese Balón de Oro será para siempre una injusticia feroz. Sigo buscando la explicación. Nunca entenderé por qué se extendió el plazo de votación más de dos semanas".

Y agregó: "Messi y Cristiano Ronaldo siempre me mostraron respeto. Sabían que estaba en su mesa. Con toda humildad, no fueron mejores que yo en 2013, no tenía nada que envidiarles dentro del campo de juego. El Balón de Oro ya no es para el mejor jugador. Es todo por política. También vi cómo Blatter abrazaba a Cristiano Ronaldo y cómo su familia entera estaba ahí. No soy tonto. Estaba claro que tenía que ganarlo. No iba a traer a su toda su familia si no lo ganaba".