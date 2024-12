A raíz de la falta de CR7 en la competición, se comenzó a hablar de la posibilidad de que el portugués fichara por el Al Hilal, equipo árabe clasificado y que está en el grupo H junto a Real Madrid, Pachuca y Red Bull Salzburg.

Al Hilal ya tiene a Neymar y otras estrellas en su filas, pero se dijo que podía tomar prestado a Cristiano como refuerzo para el torneo que disputará en Estados Unidos.

Ante esta situación, el club ha mostrado su rotunda postura mediante declaraciones recientes de Esteve Calzada, CEO del Al Hilal.

“Eso suena como ciencia ficción”, inició en su respuesta ante tal posibilidad. “Cristiano Ronaldo no es nuestro jugador, así que es difícil comentar al respecto. No es un agente libre y no es bueno hablar de jugadores que tienen contrato en otro club”, sentenció.