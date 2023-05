Sale a la luz el cruel testimonio de la víctima en el caso de agresión sexual de Dani Alves: “Eres mi put***”

“Accedí de manera voluntaria al lavabo (baño) y después de darnos unos besos le dije que me quería marchar... pero él me dice que ‘no’ y cierra el pestillo”, comentó.

Y agregó: “Me comenzó a decir cosas desagradables como ‘eres mi putita’ y también me comenzó a pegar. Me tiró el bolso al suelo y me cogió de la ropa”, agregó la joven. Una amiga de la víctima, al ver que la mujer no podía seguir su testimonio, apuntó que “ha habido penetración”. Sin embargo, y tras instarle el agente a la joven de que denuncie los hechos, esta reconoció: “Nadie me creerá porque verán por las cámaras que entré de manera voluntaria al lavabo”.