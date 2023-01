La mujer que denunció a Dani Alves por presunta agresión sexual: “Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo...’’

Dani Alves fue acusado de violar a una mujer en el baño de una discoteca en la ciudad de Barcelona. La presunta víctima relató todo lo sucedido a los Mossos d´esquadra, quienes activaron el protocolo contra este tipo de agresiones.

Tras el crudo relato de la joven que fue publicado el sábado por El Periódico, ahora es La Vanguardia que divulga otra parte de su declaración ante la jueza.

Ella asegura que cuando aceptó la invitación de unirse a la mesa de Alves junto a sus amigas, desconocía las intenciones del futbolista.

“Yo no sabía qué había detrás de esa puerta, pensé que habría otra zona VIP. Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo”, son las declaraciones de la mujer, que han sido recogidas por La Vanguardia. “Varias veces le pedí que parara y me dejara salir”, dijo.