Darwin Núñez recibe tremendo dardo: “Vino con seis guardaespaldas y me bloqueó; hay karma y todo vuelve”

“No tuve la oportunidad de hablar con Darwin. Me enteré cuando vino con seis guardaespaldas y no quiso dar entrevistas en el aeropuerto. Mandé a buscarlo, lo intenté llamar y por un mensaje de WhatsApp me puso que me quería mucho, que iba a ser mi amigo para siempre, bla, bla, bla, pero que iba a empezar un nuevo camino con otra empresa y me bloqueó. No tuve derecho a réplica”, asegura Lasalvia.

“Lo vi en el Mundial, a él y a su familia, los saludé de lejos, pero no era el momento de hablar. Esto se va a dar, si va todo bien. A llorar, al cuartito”, añadió.

“No tengo contrato con los jugadores, pocas veces firmo nada, porque me parece que la palabra vale más. A ellos les digo: ‘el que quiera irse, que se vaya ya’. Cuando llegan a la cima después de que les he dado todo, les he pagado las operaciones, peleado con los médicos, todos saben lo que he hecho y miro desde afuera. Y estos, los empresarios de arriba, te compran el último Lamborghini y son superestrellas porque visten de traje y hablan cinco idiomas”, continuó Lasalvia.