De Bruyne revela por qué fichó por el Napoli y lo que dijo del City: "Cuando me propusieron el proyecto..."

Kevin De Bruyne habló por primera vez este sábado como nuevo jugador del Napoli . El mediocampista belga concedió una rueda de prensa en la que explica el motivo por el que decidió seguir su carrera en Italia, aunque no se olvida por completo del Manchester City .

"Todos los mejores que son muy buenos tácticamente también están un poco locos, como nosotros los jugadores", dijo sonriendo De Bruyne resaltando el valor de Conte.

“Lo conozco de cuando entrenaba al Tottenham, aunque con un sistema diferente. Sé que es muy táctico. Que quisiera quedarse en el Napoli es otra muestra de la grandeza del club, ya que es uno de los mejores entrenadores. Puedo aprender mucho de él, como lo hice en los nueve años con Guardiola y los anteriores entrenadores que tuve", añadió.

Acerca de la decisión de mudarse a la Serie A y aceptar la propuesta del Napoli. "He estado toda mi vida en la Premier League y siempre seré un jugador del City, pero esa experiencia ya terminó y buscaba un nuevo reto. El club demostró que quiere invertir fichando ya a cuatro o cinco nuevos jugadores, sentando las bases para el futuro. Yo puedo contribuir al crecimiento del equipo".

"Napoli es un gran lugar para jugar, ganaron la liga el año pasado con gran calidad. Obviamente, hay una gran diferencia con respecto a mi experiencia anterior, pero esto también me entusiasma. Quiero jugar al máximo nivel, y cuando me propusieron el proyecto, me emocioné. Es el mejor lugar para mí. Siento que aquí podemos ser competitivos, eso es lo que quería", sostuvo.