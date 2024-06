“Fue una loquera”: Jeremy de León, amuleto del Real Madrid, deja dardo a El Salvador tras el partido de eliminatorias

Jeremy de Léon se convirtió en talismán para el equipo de Carlo Ancelotti, a pesar de no poder jugar en ‘Champions’ al no estar inscrito en la competición.

Además, el puertorriqueño comentó cómo se gestó su fichaje procedente del Castellón en enero de 2024.

“Estuve en el Castellón un tiempo y allí me vieron. No sé qué vieron, pero ellos tienen ojeadores durante toda la temporada y me vieron en algún juego”, dijo Jeremy de León que solo ha jugado ocho partidos de 18 posibles con el RM Castilla, el primer filial madridista dirigido por Raúl González, pero pondera el hecho de jugar en el conjunto blanco porque, aunque sea “difícil”, el hecho de “estar ahí te abre muchas puertas”.