Barcelona se pronuncia: “Traer a Kylian Mbappé al equipo sería empeorar la plantilla”

El ex jugador del Barcelona y actual director deportivo del club azulgrana, Deco, asistió a la Televisión de Catalunya para hablar con el programa ‘Onze’ sobre la actualidad del equipo.

Sanción a Vitor Roque

“Son cosas difíciles de entender y que nos asustan, pero hay que seguir. Ya hemos dicho lo que teníamos que decir”.

EL VAR

“El VAR no nos está ayudando y no tenemos claro que las cosas se estén haciendo de manera justa. Lo que está pasando no ayuda al fútbol. Hay muchas cosas que mejorar”.

Salida de Xavi

“Ha sido una sorpresa para todos. A final de temporada se planteó renovar a Xavi, porque el deseo de Laporta era hasta el final de su mandato, en 2026. Xavi no quería un contrato largo, porque si no ganaba pesaba mucho. Nosotros siempre contamos con él. El proyecto de Laporta era con Xavi, por eso la decisión nos sorprendio. Respetamos su decisión porque es Xavi y el cariño que le tenemos. No nos planteábamos este proyecto sin Xavi”