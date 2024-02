Dani Alves se derrumba y con lágrimas habla por primera vez sobre la presunta violación: “Todo es creíble”

“Podía salir en cualquier momento, no estaba obligada a estar allí”, declaró Alves sobre su presunta víctima, asegurando que no es “un hombre violento”, y respondiendo solamente a su abogada durante una breve declaración de 20 minutos.

1) “Quedé con mis amigos (tres) para irnos a comer a la Taberna del Clínic. Llegamos sobre las 14:30 horas. Al principio íbamos sólo a comer, pero hacía mucho tiempo que no nos veíamos y se largó hasta la una de la mañana. Pedimos cinco botellas de vino, una botella de whisky japonés”.

2) “Bebí dos botellas de vino alguna copa de whisky. A la salida del restaurante fuimos al Nuba, estuvimos un rato tomando una ronda de gintonics. Cuando salimos de ahí recogimos el coche en el parkling, conducía Bruno porque yo había bebido bastante y no podía conducir”

“Después del Nuba fuimos al Sutton con Bruno. Llegamos sobre las 2:30 horas de la mañana”.

“Me acompañaron hasta la mesa seis”.

“No pedí expresamente el reservado seis. Pedí para cambiar al siete, sin ningún impedimento”.

3) Alves: “No estaban incómodas, para nada”

“Solamente hay un baño pegado a la mesa seis. Soy un cliente frecuente de Sutton y siempre que esa mesa está disponible y así no tengo que cruzar la discoteca para ir”.

“La puerta estaba abierta”.

“Llegamos al reservado, nos pusimos a beber y a bailar con Bruno durante un rato”.

“Primero vinieron dos chicas y estuvieron un rato ahí bailando”.

“Después invitaron a las tres chicas, la denunciante y sus amigas”.

“No estaban incómodas, para nada. Llegaron, nos empezaron a saludar. Empezó una conversación, nos movíamos, hablamos unos con otros. Soy una persona muy cercana, pero con respeto”.

“Yo creo que sí sabían quién era

4) Alves: “Puso la mano para atrás y empezó a tocarme las partes”

Estuvimos bailando, interactuando”.

”Estábamos ya más cercanos, empezó ella a bailar más pegada a mí, a rozar sus partes con la mía. Un baile típico de discoteca, perrear. Un baile un poco más pegado”.

”Puso la mano para atrás y empezó a tocarme las partes”.

5) Alves: “No tuve que insistir para que fuera al baño”

“Me dijo que sí para ir al baño, no tuve que insistir. Le avisé que yo iba primero al baño y me quedé un rato esperando, pensando que no iba a venir, que no quería. Y cuando abrí la puerta prácticamente me di con ella en la puerta”.

”Cuando abrí la puerta prácticamente me doy con ella”

6) Alves: “Se puso de rodillas delante mío y ella empezó a hacerme una felación”

”Se puso de rodillas delante mío y ella empezó a hacerme una felación. Me bajé los pantalones y me senté en la taza del lavabo”.

Alves ha imitado la posición ante el tribunal.

7) Alves: “La felación fue prácticamente todo el coito”

“Yo estaba con la espalda pegada atrás”.

”La felación fue prácticamente todo el coito. De después se sentó delante de mis piernas, cuando fue a eyacular y eyaculé fuera de su sexo”.

8) Alves: “En ningún momento ella me dijo que no quería ni nada”

No la abofeteé, ni la tiré al suelo. No soy un hombre violento”.

”No me dijo que no quería practicar sexo”.

”En ningún momento ella me dijo que no quería ni nada”.

9) Alves: “Había bebido demasiado”

“No volví a ver a la denunciante y sus amigas”

”Cuando salimos de la discoteca, había bebido demasiado. Mi esposa estaba durmiendo en la cama”.

”Es lo mismo que he declarado en la segunda. En la primera no dije la felación porque pensé que mi mujer no me podía perdonar”.

10) Dani Alves empieza a llorar

11) Alves se seca las lágrimas y prosigue

”Me llegó la noticia que me estaban acusando de violación por la prensa. Se me vino el mundo encima”.

12) Le acercan un pañuelo a Alves

“Estaba prácticamente arruinado porque me habían bloqueado la cuenta en Brasil y me habían roto todos los contratos”.

A Alves le cuesta mantener su relato por las lágrimas.

13) Finalizan las preguntas de la defensa

14) La Fiscalía valora la declaración de la víctima

“Su relato es absolutamente creíble”

