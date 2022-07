Las palabras de Dembélé tras ‘refichar’ por el Barcelona: ‘‘Quedarme siempre fue mi primera opción’’

“Me siento muy feliz, el Barcelona es, desde pequeño, el club de mis sueños. Tengo muchas ganas de que empiece la temporada para darlo todo”, aseguró.

“En el equipo hay mucha gente que me ha ayudado mucho, los tres primeros años no fueron fáciles con las lesiones, pero ahora me siento bien, tengo la confianza de todo el mundo”, explicó.

Dembélé tiene claro cuál es su objetivo esta próxima campaña: “Ganar títulos, el Barça siempre está ahí para ganar títulos”.

“Mi sueño es ganar la Champions este año, voy a darlo todo para ganarla”, aseguró durante este acto, en el que estuvo acompañado por el presidente Laporta.

El atacante francés espera poder dar su mejor versión: “Voy a dar todo, voy a trabajar mucho en el campo y ojalá que sea un gran año para mí y para el Barça”.