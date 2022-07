Bombazo: Lanzan oferta de 300 millones de euros para fichar a Cristiano Ronaldo; será el mejor pagado del mundo

Cristiano Ronaldo es el nombre del momento en el mercado de fichajes en el fútbol de Europa y hasta la fecha no tiene claro dónde jugará en la temporada 2022-23.

CR7 tiene claro que no quiere seguir en el Manchester United debido a que el proyecto no le convence y también porque el conjunto inglés no disputará la próxima Champions League.

Desde entonces, equipos como el Barcelona, Chelsea, PSG y Bayern Munich han sonado como sus posibles destinos y este miércoles se ha sumado uno más.

De los clubes mencionados, ninguno ha puesto sobre la mesa una oferta que interese al Manchester United, pero si lo ha hecho un club de Arabia Saudita: 300 millones de euros para fichar a Cristiano Ronaldo.

Según las televisiones TVI y CNN Portuguesa, el equipo de Arabia, cuya identidad no se revela, ofrece 300 millones para que Cristiano Ronaldo juegue dos temporadas.