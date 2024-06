El motivo por el que Dibu Martínez no irá a los Juegos Olímpicos y otro campeón del mundo sería su reemplazo

“Quiero jugar los Juegos Olímpicos, pero no depende de mí” , dijo Dibu Martínez antes del inicio de la Copa América 2024 con la selecció Argentina.

Javier Mancherano, entrenador de la escuadra que estará en París, ya lo tenía contemplado, pero todo se ha venido abajo en las últimas horas por este motivo.

Aston Villa, club al cual pertenece Emiliano, decidió no prestar al guardameta, ya que no es un certamén organizado por FIFA, por lo que no autorizaron al Dibu a ir a los Olímpicos.

Si bien los Juegos Olímpicos se llevarán a cabo entre el 24 de julio y 9 de agosto, y la Premier League recién comenzará el 17 del mismo mes, el conjunto británico le dijo que “no” al marplatense debido a que quiere que sea parte de la preparación con el resto de sus compañeros de cara a la nueva temporada.

Martínez era partido de los tres refuerzos mayores, los otros dos que ya está confirmados sonJulián Álvarez, autorizado por Manchester City luego de una larga charla con Pep Guardiola (similar a la que tuvo con Lionel Messi antes de Beijing 2008) y Nicolás Otamendi, con el OK de Benfica.