La tremenda confesión de Dibu Martínez tras ser el héroe de Argentina y su queja ante la Copa América: “Papá no se va...”

“No estaba listo para irme a casa, se los dije a mis compañeros, a mi familia, a mis hijos: ‘papá no se va a casa’, y no me fui”, dijo el guardameta argentino al final del partido.

El ‘Dibu’ estuvo con su arco imbatido hasta el gol en el minuto 91 del ecuatoriano Kevin Rodríguez que igualó las acciones 1-1 para enviar el encuentro a la tanda de penaltis.

“La verdad fue un partido muy difícil. Sabíamos que era uno de los rivales más duros que nos podía tocar, Ecuador es un equipo joven, que presiona bien y lucha siempre”.