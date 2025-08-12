Donnarumma sorprende a todo el PSG con la confesión que nadie esperaba y señala al culpable: "Él lo ha decidido todo..."

El internacional italiano también quiso tener un emotivo recuerdo hacia sus compañeros, su "segunda familia": "A mis compañeros de equipo -mi segunda familia- gracias por cada batalla, cada risa, cada momento que hemos compartido. Siempre seréis mis hermanos".Asimismo, finalizó su mensaje hablando ya en pasado como jugador del PSG, dejando entrever que no continuará con la camiseta del equipo francés: "Jugar para este club y vivir en esta ciudad ha sido un inmenso honor. Gracias, París".El futbolista llegó libre al PSG en el verano de 2021 procedente del Milán, equipo en el que se formó y debutó como profesional, y con el que tampoco renovó su vinculación, lo que desató el enfado y las protestas de parte de la afición de San Siro.