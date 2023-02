El argentino Diego Cocca da sus primeras palabras tras ser presentado como nuevo DT de México: “Vamos a convencer a todos”

“Era una oportunidad que no podía dejar pasar”, dijo Cocca quien entendió el malestar de Tigres por su salida repentina.

Para Cocca, asumir el mando de la selección mexicana es un episodio más de una relación con México que comenzó como jugador de Atlas, Veracruz y Querétaro y que continuó como director técnico con Santos, Tijuana, Atlas -equipo con el que ganó dos Ligas y un título de Campeón de Campeones- y Tigres.

“Me siento feliz, orgulloso y privilegiado de poder ser el director técnico de la selección de este país que a mí me ha dado muchísimo. Este país me abrió las puertas como jugador, me hizo crecer como persona, y me recibió otra vez como entrenador. Estoy muy agradecido”, dijo Cocca.