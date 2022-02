$!El portero que se unió al ejército ucraniano para enfrentar a Rusia: ‘‘En 10 minutos voy a estar con mi arma defendiendo a mi pueblo’’

El conflicto que atraviesa Ucrania y Rusia ya superó todas las fronteras y llegó hasta el deporte. Muchos ucranianos prefieren quedarse en su tierra para enfrentar al ejército ruso en casa de estallar la guerra.

Increíble testimonio de jugador ucraniano que quiere ir a la guerra

Uno de ellos es el joven portero Nikita Fedotov, quien concedió una entrevista a Radio Marca mientras estaba vestido de militar desde el batallón del ejército ucraniano y se alistaba con arma en mano para defender a su gente.

‘‘Te puedo atender ahora, en 10 minutos voy a estar con mi arma defendiendo a mi pueblo”, fueron las primeras palabras del guardameta de 21 años al citado medio.

Seguidamente, Nikita cuenta cómo está la situación en su país. ‘‘Todo está muy mal. Ahora mismo está fatal. Tenemos que estar listos para cuando venga Rusia actuar de protectores. No me he planteado irme. Quiero estar aquí. Mi familia quería salir a Europa, pero yo no. Yo no puedo”, aseguró.