El contundente aviso de Putin al ejército ucraniano en plena ‘guerra’ y los países de América Latina que están aliados con Rusia

El mandatario ruso afirmó que no combate a unidades del ejército sino a formaciones nacionalistas que se comportan “como terroristas” usando a civiles “como escudos humanos”, al colocar sus armamentos en zonas civiles.

“Tomen el poder entre sus manos. Me parece que será más fácil negociar entre ustedes y yo”, lanzó Putin al ejército ucraniano en una intervención en la televisión rusa.

Pero, en cuanto los tanques entraron el jueves en Ucrania, ambos rechazaron el uso de la fuerza armada, al igual que la mayoría de los países de la región.

A Michael Shifter, presidente del think tank Diálogo Interamericano, no le extraña. “La relación comercial con Rusia es muy limitada y el riesgo de alinearse con ella no compensa el beneficio”, declaró a la AFP.

Putin tiene tres aliados en la región: Cuba, Venezuela y Nicaragua, que se posicionaron de su lado más que nada “por intereses ideológicos y transaccionales”, señala por su parte Christopher Sabatini, investigador del think tank Chatham House.

El mismo día del comienzo de la invasión en Ucrania, una delegación oficial rusa, encabezada por el presidente de la Cámara Baja del Parlamento, Viacheslav Volodin, llegó a Nicaragua para reunirse con el mandatario Daniel Ortega, quien una semana antes había hablado de temas económicos y militares con el vice primer ministro ruso, Yuri Borisov.