El entorno de Mbappé responde a Joan Laporta y lo pone en su sitio: “Nunca ha habido ninguna negociación con el Barcelona”

Joan Laporta reveló en una entrevista para el programa ‘Tot Costa’ de Catalunya Radio, el tremendo salario que pide Kylian Mbappé al Real Madrid y lanzó un dardo al jugador francés.

“Hay operaciones que ni que tuviéramos el dinero para hacerlo lo haríamos, porque nos distorsiona la masa salarial y no puede volver a pasar. No se puede pasar de un determinado nivel de gasto. Si Mbappé quiere 50 netos nosotros no podríamos pagar. Yo no pagaría eso por jugadores que no ganan Champions... Hablar de 30 netos no lo haremos... No, no se puede pagar 25 millones netos de sueldo por un jugador”, disparó.

El gigante que buscó fichar a Mbappé y se aparta de la pelea

Al presidente del Barcelona le hubiese gustado entrar en la operación, pero el principal problema es su alta exigencia. Eso sí, a toda acción una reacción.

El entorno de Kylian Mbappé le ha respondido a Laporta a través del periodista Fabrizio Romano, que ha publicado en su cuenta de Twitter lo que dijeron.

“Kylian Mbappé quiere un tiempo para anunciar su decisión final, cuestión de días. Desde el entorno y la familia niegan la afirmación de Joan Laporta sobre los “50 millones de salario neto por temporada”. Además, asegura que “el entorno de Mbappé asegura que nunca ha habido ninguna negociación con el Barça”.