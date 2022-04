¿Era penal o no? El VAR evitó penal en contra del Barcelona ante el Frankfurt de Alemania por la Europa League

El árbitro serbio Srdan Jovanović, no dudó y de primera marcó penal, pero luego tuvo que ir a revisar la acción al VAR y tras su análisis, consideró que la acción no lo era y decidió reanudar el juego.

Pero uno de los árbitros experimentados de España, Iturralde González ha salido al paso y no comparte con el colegiado serbio y considera que si era penal

“Penalti sí. El protocolo es el mismo en España y Europa. En la Liga esta jugada es penalti. Como ya hay un contacto que puede ser penalti, aquí ya no le avisan. Hay conversación si no ha contacto, pero en este jugada hay contacto. Es la misma jugada del Real Sociedad-Espanyol y se pitó penalti. Para mí, no era penalti porque no era suficiente el contacto”.

Otro que salió al paso fue el experimentado ex jugador del Barcelona, Luis Suárez, quien aseguró. “Toca balón con la punta del pie y el otro se tira”.