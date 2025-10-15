Es referente del Real Madrid y se puede quedar sin ir al Mundial 2026 por este motivo: su entrenador fue claro

El lateral, que sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo durante los primeros minutos del debut europeo ante el Olympique de Marsella en septiembre,<b> solo ha jugado 23 minutos con Inglaterra desde octubre de 2024 después de perderse varios partidos por lesión </b>y quedarse en el banquillo en el amistoso contra Senegal en junio, momento de su última convocatoria.El técnico alemán ya había cuestionado públicamente su rendimiento defensivo al afirmar que "si quiere tener el mismo impacto en la selección que tuvo en el Liverpool, equipo con el cual terminó contrato este verano y fichó por el Real Madrid, debe tomarse la parte defensiva muy, muy en serio"."No hay dudas de que soy un gran fan de Trent, por su talento y por su personalidad, pero para esta convocatoria he optado por Reece (James) y Tino (Livramento). Es un gran jugador que siempre va a estar entre las opciones para venir. Sé que quería venir, lo que es muy importante. He optado por otros solo por competición", expresó a la prensa tras ser preguntado por su ausencia en la convocatoria de agosto.