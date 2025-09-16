¡Escándalo! España podría renunciar al Mundial 2026 y el Gobierno confirma la increíble razón: "Lo valoraremos"

Sin embargo, parece muy complicado que <b>Israel </b>pueda clasificarse al Mundial, ya que va tercero en el Grupo I y sólo avanza el primero (Noruega con 15 puntos), mientras que el segundo (Italia con 9 puntos) deberá superar una dura repesca.Todo lo contrario con la <b>España </b>que lidera <b>Lamine Yamal</b>. Son líderes del Grupo E con seis puntos tras dos jornadas disputadas y tienen la clasificación encarrilada. Además, son uno de los favoritos para el título.Si la 'Roja' sella su boleto al Mundial e <b>Israel </b>también lo logra con un milagro, desde el Gobierno valorarán la posibilidad de renunciar a la Copa del Mundo.