¡Escándalo! España podría renunciar al Mundial 2026 y el Gobierno confirma la increíble razón: "Lo valoraremos"

La selección española podría no participar en la cita mundialista en caso de que Israel también clasifique.

2025-09-16

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) encendió las alarmas este martes tras anunciar que la selección española no disputaría la Copa del Mundo 2026 si Israel logra clasificar al certamen que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Horas después de confirmarse que España no participará en la Eurovisión (Festival) si no se expulsa a Israel, el portavoz del grupo socialista en el Congreso abrió la puerta a que el veto también se traslade a otros ámbitos, entre ellos el fútbol.

Mundial 2026: la que nunca clasifica y las 20 de Concacaf que dijeron adiós; las selecciones que quedaron eliminadas

Consultado sobre la posibilidad de que el equipo dirigido por Luis de la Fuente renuncie a jugar el Mundial el próximo verano, Patxi López comentó que "ya lo valoraremos" en el momento correspondiente.

El político de 65 años explicó que la decisión de que España no vaya a Eurovisión debido a la presencia de Israel "abrirá los ojos a mucha gente" y que esta forma de actuar debería "ampliarse a otros eventos".

Allí surgió la pregunta con el Mundial 2026 y España buscando la clasificación, al igual que Israel. López comentó que si el país hebreo no tiene ningún tipo de sanción, como ha sido con Rusia, deberán plantearse la posibilidad de que la selección nacional no acuda al torneo.

"Es lo que estamos haciendo en este momento, luego ya valoraremos", dijo el portavoz, que por ahora prefiere esperar cómo se desarrollan los acontecimientos, aunque no descarta que esa opción puede llegar a plantearse.

¡Sorpresota en África! Cabo Verde superó a Camerún con un golazo y acaricia el boleto a su primer Mundial

Sin embargo, parece muy complicado que Israel pueda clasificarse al Mundial, ya que va tercero en el Grupo I y sólo avanza el primero (Noruega con 15 puntos), mientras que el segundo (Italia con 9 puntos) deberá superar una dura repesca.

Todo lo contrario con la España que lidera Lamine Yamal. Son líderes del Grupo E con seis puntos tras dos jornadas disputadas y tienen la clasificación encarrilada. Además, son uno de los favoritos para el título.

Si la 'Roja' sella su boleto al Mundial e Israel también lo logra con un milagro, desde el Gobierno valorarán la posibilidad de renunciar a la Copa del Mundo.

