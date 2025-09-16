¡Escándalo! España podría renunciar al Mundial 2026 y el Gobierno confirma la increíble razón: "Lo valoraremos"

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) encendió las alarmas este martes tras anunciar que la selección española no disputaría la Copa del Mundo 2026 si Israel logra clasificar al certamen que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Horas después de confirmarse que España no participará en la Eurovisión (Festival) si no se expulsa a Israel, el portavoz del grupo socialista en el Congreso abrió la puerta a que el veto también se traslade a otros ámbitos, entre ellos el fútbol.

Consultado sobre la posibilidad de que el equipo dirigido por Luis de la Fuente renuncie a jugar el Mundial el próximo verano, Patxi López comentó que "ya lo valoraremos" en el momento correspondiente. El político de 65 años explicó que la decisión de que España no vaya a Eurovisión debido a la presencia de Israel "abrirá los ojos a mucha gente" y que esta forma de actuar debería "ampliarse a otros eventos". Allí surgió la pregunta con el Mundial 2026 y España buscando la clasificación, al igual que Israel. López comentó que si el país hebreo no tiene ningún tipo de sanción, como ha sido con Rusia, deberán plantearse la posibilidad de que la selección nacional no acuda al torneo. "Es lo que estamos haciendo en este momento, luego ya valoraremos", dijo el portavoz, que por ahora prefiere esperar cómo se desarrollan los acontecimientos, aunque no descarta que esa opción puede llegar a plantearse.