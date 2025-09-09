¡Sorpresota en África! Cabo Verde superó a Camerún con un golazo y acaricia el boleto a su primer Mundial

El único tanto del encuentro fue obra de<b> Dailon Rocha Livramento</b>, delantero de origen neerlandés que decidió representar a <b>Cabo Verde</b>. Actualmente milita en el<b> Hellas Verona </b>de la Serie A italiana y se ha convertido en el héroe de los caboverdianos.Tras un primer tiempo sin goles, fue en el complemento donde se desató la locura en el Estadio Nacional de Cabo Verde con el golazo de <b>Livramento</b>.El atacante de 24 años le ganó una disputa en el centro del campo a <b>Carlos Baleba</b> y luego se dirigió a toda velocidad hasta el área rival para vencer la portería de <b>André Onana </b>con la derecha a los 54 minutos.