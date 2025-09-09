Internacionales

¡Sorpresota en África! Cabo Verde superó a Camerún con un golazo y acaricia el boleto a su primer Mundial

Los 'Tiburones azules' marchan como primeros de su grupo y prácticamente amarran el pase a su primera Copa del Mundo.

Sorpresa mayúscula en las eliminatorias mundialistas. La selección de Cabo Verde está muy cerca de sellar su boleto a la Copa del Mundo 2026, en lo que será su primera participación en el certamen.

Los 'Tiburones azules', dirigidos por Pedro Leitão Brito 'Bubista', derrotaron de local y por la mínima a Camerún (1-0) para rozar la cita mundialista y mantenerse como líderes del Grupo D.

El único tanto del encuentro fue obra de Dailon Rocha Livramento, delantero de origen neerlandés que decidió representar a Cabo Verde. Actualmente milita en el Hellas Verona de la Serie A italiana y se ha convertido en el héroe de los caboverdianos.

Tras un primer tiempo sin goles, fue en el complemento donde se desató la locura en el Estadio Nacional de Cabo Verde con el golazo de Livramento.

El atacante de 24 años le ganó una disputa en el centro del campo a Carlos Baleba y luego se dirigió a toda velocidad hasta el área rival para vencer la portería de André Onana con la derecha a los 54 minutos.

A falta de dos jornadas para terminar las eliminatorias africanas, Cabo Verde prácticamente se clasifica a su primera Copa del Mundo y lidera su llave con 19 puntos tras registrar seis triunfos, 1 empate y 1 derrota.

En el segundo puesto se quedó el propio Camerún con 15 unidades, seguido por Libia que tiene 14, Angola con 7, Mauricio con 5 y Esuatini suma solo dos puntos.

Cabo Verde finalizará esta fase jugando de visita contra Libia y cierra recibiendo a Esuatini en la última doble jornada de octube. Tan solo una victoria para asegurar su participación en el Mundial 2026.

