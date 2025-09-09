¡Sorpresota en África! Cabo Verde superó a Camerún con un golazo y acaricia el boleto a su primer Mundial

Sorpresa mayúscula en las eliminatorias mundialistas. La selección de Cabo Verde está muy cerca de sellar su boleto a la Copa del Mundo 2026, en lo que será su primera participación en el certamen. Los 'Tiburones azules', dirigidos por Pedro Leitão Brito 'Bubista', derrotaron de local y por la mínima a Camerún (1-0) para rozar la cita mundialista y mantenerse como líderes del Grupo D.

El único tanto del encuentro fue obra de Dailon Rocha Livramento, delantero de origen neerlandés que decidió representar a Cabo Verde. Actualmente milita en el Hellas Verona de la Serie A italiana y se ha convertido en el héroe de los caboverdianos. Tras un primer tiempo sin goles, fue en el complemento donde se desató la locura en el Estadio Nacional de Cabo Verde con el golazo de Livramento. El atacante de 24 años le ganó una disputa en el centro del campo a Carlos Baleba y luego se dirigió a toda velocidad hasta el área rival para vencer la portería de André Onana con la derecha a los 54 minutos.