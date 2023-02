Arbitro de VAR presenta querella criminal contra Negreira: “Prestó servicios para garantizar el arbitraje a favor del Barcelona”

Xavier Estrada Fernández , ex árbitro catalán y actualmente juez de VAR, presentó una querella criminal este viernes contra José Enríquez Negreira (ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, CTA) y su hijo Javier por presunta corrupción deportiva en pagos por asesorar al FC Barcelona .

Según la querella de Estrada Fernández, Negreira “prestó servicios de asesoramiento y seguimiento arbitral” al club azulgrana “con el objetivo de garantizar un arbitraje favorable a los intereses del FC Barcelona” mientras era vicepresidente de CTA.

Asimismo, defiende su posición como ex árbitro y como miembro del VAR y denuncia que el ‘caso Negreira’ atenta contra la transparencia del fútbol profesional y la integridad de la organización arbitral.

Testimonio sobre el ‘caso Negreira’

Sergi Albert Giménez, árbitro de Primera División entre 1987 y 1990, reveló en Radio Marca que Enríquez Negreira trató de presionarlo mientras se encontraba en activo y que existe un modo de amañar partidos.

“A mí me presionó Negreira. Me reunió con otros árbitros y me dijo: Oye pollo, ten cuidado con lo que dices en televisión. Tú ya me entiendes. Ándate con cuidado”, recuerda.