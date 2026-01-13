"Está de vuelta": Excapitán es el nuevo entrenador del Manchester United: su debut es el más complicado de todos

El Manchester United confirmó este martes la contratación de Michael Carrick como nuevo entrenador hasta final de temporada. "Michael Carrick está de vuelta. Nuestro excapitán es nuestro entrenador en jefe para el resto de la temporada 2025/26", escribió el club de la Premier League en su cuenta de X.

Carrick, que fue jugador del club entre 2006 y 2018, ya ejerció como técnico interino durante varios partidos tras la destitución de Ole Gunnar Solskjaer en 2021. El que fuera centrocampista inglés llega al United tras el despido de Rúben Amorim y después de que el club optara por contratar un entrenador hasta final de temporada y ahí ya preparar un nuevo proyecto con el que recuperar la gloria pasada.

La directiva ha sondeado las opciones de recuperar a Solskjaer, de mantener a Darren Fletcher y de Carrick y finalmente han optado por esta última. El cuerpo técnico de Carrick estará formado por Steve Holland, que fue segundo de Gareth Southgate en Inglaterra, Jonathan Woodgate, al que conoce de su etapa en el Middlesbrough, Jonny Evans, ex jugador del United hasta la pasada temporada, y Travis Binnion. Esta será la segunda experiencia de Carrick como entrenador después de dirigir durante tres años al Middlesbrough. El primer partido de Carrick en el banquillo del United será este sábado contra el Manchester City.