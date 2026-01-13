"Está de vuelta": Excapitán es el nuevo entrenador del Manchester United: su debut es el más complicado de todos

El United es séptimo en la Premier League, con 32 puntos, a tres de las posiciones de Liga de Campeones. No participa en Europa, dada su mala pasada campaña, mientras que en la Copa de la Liga cayó a manos del Grimsby Town, un equipo de League Two (Cuarta división), y en la FA Cup contra el Brighton &amp; Hove Albion.Tras la marcha de Amorim, que apenas estuvo catorce meses en el club, Fletcher asumió las riendas del equipo en los dos últimos encuentros, sacando un empate fuera de casa contra el Burnley y cayendo eliminado en la FA Cup en Old Trafford contra el Brighton. Después de esta experiencia, Fletcher volverá a ocuparse del United sub18, que era su trabajo hasta la destitución de Amorim.