Exfutbolista del Barcelona revela detalles que nadie conocía sobre Messi: "Lo he visto c*** en él; era el mejor"

Durante sus cinco temporadas en el Barcelona , Bartra tuvo una visión privilegiada del comportamiento y la mentalidad de Messi , y lo dejó claro: la fortaleza mental de la Pulga es una de las claves de su éxito. “Lo he visto en un vestuario cagándose en él y tirándose de la camiseta por fallar un penalti”, reveló Bartra sobre la actitud de Messi tras cometer errores. Según el defensor, el argentino vivía sus fallos con una intensidad que pocos imaginarían: “Nos sentábamos muy cerca el día de partido. Él ha tenido momentos malos en un campo de fútbol, lo he visto en un vestuario cagándose en él y tirándose de la camiseta él mismo. Diciendo ‘qué he hecho, qué he hecho’. Luego salía en la segunda parte y era el mejor, se comía el campo”.

Bartra , que entonces jugaba para el club alemán, fue uno de los afectados y, en sus palabras, estuvo cerca de no sobrevivir. “Estaba en uno de mis mejores momentos. Estaba en la selección, en uno de los mejores clubes de Europa... me estaba yendo bien y siempre he pensado que las cosas que te pasan vienen por algo. Íbamos en el bus a jugar los cuartos de Champions y de repente... Eso fue. Como si estuviera en la mitad de una guerra. Humo, pólvora, cristales rotos, trozos de metralla... uno de ellos me impactó en la muñeca y empecé a sangrar”, relató.

El dolor fue tan intenso que Bartra pensó que no lograría sobrevivir: “No podía mover el brazo y tenía un dolor increíble. Yo me estaba quedando inconsciente por el mismo dolor y vi a la fisio que vino gateando. Me hizo un torniquete con la chaqueta del chándal para no desangrarme más. Hubo un momento ahí que pensaba que no lo contaba, que fue cuando estaba a punto de desmayarme y perder la conciencia”. A pesar de la gravedad de la situación, un pensamiento le dio fuerzas para seguir luchando: “Recuerdo que decía ‘Marc, no te duermas, que igual no vuelves a abrir más los ojos’. En ese instante me vino Gala (su hija) a la cabeza y decir: ‘Marc, no te puedes ir, hazlo por ella’”.