Flick no cuenta con él y se va del Barcelona tras perder contra la Real Sociedad: decide marcharse a uno de sus máximos rivales

Fabrizio Romano, especialista en fichajes, confirma la salida del jugador y se unirá al club rival de la ciudad

2026-01-19

El Girona FC ha concretado la incorporación de Marc-André ter Stegen en calidad de cedido hasta el final de la temporada, luego de alcanzar un acuerdo verbal con el FC Barcelona.

La información fue adelantada por el periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, quien confirmó este lunes la operación tras el visto bueno definitivo del guardameta alemán, otorgado la semana pasada.

"El Girona llega a un acuerdo verbal con el Barcelona para fichar a Marc André ter Stegen, ¡allá vamos! Tras la luz verde de MATS la semana pasada, los dos clubes también acordaron en principio una cesión hasta el final de la temporada. Se espera que esta semana se den los pasos formales para el GK alemán", escribió en sus redes sociales.

A sus 33 años, Ter Stegen tomó la decisión de buscar continuidad y minutos de competencia al más alto nivel, un factor clave en su objetivo de asegurar un lugar en la convocatoria de Alemania de cara al Mundial de 2026.

Su situación en el Barcelona cambió notablemente con la llegada de Hansi Flick al banquillo azulgrana y la consolidación de Joan García como portero titular, lo que redujo de forma considerable su protagonismo en el primer equipo.

Pese a contar con ofertas procedentes de la Premier League, el internacional alemán priorizó mantenerse en LaLiga, tanto por razones deportivas como de adaptación, lo que terminó inclinando la balanza a favor del proyecto del Girona, que continúa reforzando su plantilla para competir con ambición en la recta decisiva del curso.

En el apartado económico, la operación se estructuró de manera que el Girona, equipo que es uno de sus máximos rivales de la ciudad de Cataluña, asumirá únicamente una parte reducida del salario del futbolista, mientras que el FC Barcelona se hará cargo del resto, una fórmula que permite al club catalán cumplir con las exigencias del fair play financiero y aliviar su masa salarial sin desprenderse definitivamente del jugador.

El anuncio oficial del traspaso se espera en los próximos días, una vez se completen los últimos detalles contractuales. Si no surgen contratiempos, Ter Stegen podría estrenarse con la camiseta del Girona en el próximo compromiso liguero frente al Getafe, marcando así el inicio de una nueva etapa en su carrera dentro del fútbol español.

