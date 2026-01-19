Flick no cuenta con él y se va del Barcelona tras perder contra la Real Sociedad: decide marcharse a uno de sus máximos rivales

El Girona FC ha concretado la incorporación de Marc-André ter Stegen en calidad de cedido<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/polemicas-decisiones-var-barcelona-indignado-lamine-yamal-no-podia-creer-enojo-flick-arbitros-liga-espanola-OF28969241#image-1" target="_blank"> hasta el final de la temporada, luego de alcanzar un acuerdo verbal con el FC Barcelona.</a>La información fue adelantada por el periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, quien confirmó este lunes la operación tras el visto bueno definitivo del guardameta alemán, otorgado la semana pasada.