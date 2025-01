Fede Valverde aclara la polémica que desató su mujer Mina Bonino con Ancelotti: “Cuando llegué a casa...”

Ancelotti no le da descanso

“Yo feliz de poder seguir disputando partidos, sobre todo como titular. Estoy muy contento de tener la confianza del entrenador. Sigo sumando partidos e intentar dejar una huella en el mejor club del mundo. Ya tendré tiempo de descansar en julio”.

La polémica de su mujer con Ancelotti

“Lo importante es que entre Ancelotti y yo nunca hubo ninguna discusión ni ningún conflicto. El entrenador siempre quiere lo mejor para mí y para el equipo. Mi mujer también quiso lo mejor para mí y no me puedo poner a discutir quién lleva razón. Las dos partes han defendido lo que más quieren: el entrenador al equipo y mi mujer a mí. Lo importante es que el entrenador y yo seamos sinceros. Hablamos y quedó así sin más. Ni yo me he enojado con mi mujer ni con el entrenador. Cuando llegué a casa me enteré, no habíamos hablado nada. A los días tuvimos una charla y quedó así”.