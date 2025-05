"Vi lo que sucedió y para mí es una cuestión de respeto, pero no es una buena idea pensar en eso antes del partido. Primero lucharemos con el Espanyol y, si ganamos, luego haremos lo correcto", ha dicho cuando se le ha preguntado si, en caso de conquistar el título, prefería celebrarlo únicamente dentro del vestuario.

También "por respeto al club, a los rivales y a la competición", Flick considera que no es el momento de hablar de su renovación, aunque ha dejado entrever que esta está encaminada: "Tuve una cena con el presidente y nos lo pasamos muy bien, pero la conversación no fue más allá. No hay nada hecho todavía".

El preparador alemán ha restado importancia al golpe en la rodilla que ha sufrido Pau Cubarsí en un lance del juego con Robert Lewandowski en la sesión de hoy -"hemos decidido que no acabara el entrenamiento por precaución, pero está para jugara mañana", ha desvelado- y ha anunciado que hoy no hablaría "sobre el posible once" que sacará en el derbi cuando se le ha preguntado sobre si Marc-André ter Stegen sería el portero titular.

Finalmente, Hansi Flick ha salido en defensa del central Ronald Araujo, señalado en la eliminación europea ante el Inter de Milán. "No me gustó esa situación y he hablado con él, porque siempre protejo a mis jugadores. Todos cometimos errores y de nuevo es una situación de respeto, pero él está bien", ha comentado sobre el central charrúa.