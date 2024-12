Flick da rotunda respuesta sobre su sanción en la Liga Española y envía mensaje a los árbitros: “no solo con el Barcelona”

Ha respondido cuando le han preguntado sobre su expulsión ante el Betis y si consideraba justa la sanción; y Flick se ha extendido al respecto.

“Creo que mi reacción no fue buena, está claro, fui yo mismo (..) A principios de temporada, le dije a mi staff que no se quejaran de los árbitros, porque no quiero que perdamos energía en esas cosas que no podemos cambiar”, ha dicho.

“Para mí ha sido duro, estoy en una Liga diferente, acabo de llegar y me enseñaron la roja. Acepto la suspensión. Quizá he de trabajar mi comportamiento. Solo quiero que los árbitros piten de la misma manera, no solo con el Barça”, ha insistido.

Flick ha desvelado que a sus jugadores siempre les dice que tienen que aceptar las decisiones del árbitro y jugar y por ello se congratuló de que no quejen de los árbitros.

“El comportamiento es fantástico, diferente a hace unos años y esta es la filosofía es esta. (Tenemos que) Prestar atención a lo que podemos hacer mejor. Los árbitros también pueden mejorar. Todos somos personas humanas y nos equivocamos. Acepto la roja, tengo que mejorar en mis reacciones, esa es mi responsabilidad”, ha resumido.