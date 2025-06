Florentino dijo lo que más duele al Barcelona y deja claro lo del 'nadaplete': "En este club siempre queremos más"

Florentino, sin mencionar el nombre del Barcelona, siempre recuerda la grandeza del Real Madrid, y claro, no se olvidó de la Champions League, torneo que el equipo culé no gana desde hace 10 años. También marcó que los títulos del cuadro merengue en la temporada, opacando a todos aquellos que dicen que la Casa Blanca no consiguió nada.

"En este club siempre queremos más. Y ahora, volvemos a estar ilusionados para afrontar el Mundial de Clubes que se va a celebrar en Estados Unidos", añadió tras el guiño realizado a Ancelotti, el técnico más laureado que cerró su segunda etapa para tomar las riendas de la selección brasileña, y a Modric, que se disputará en el Mundial sus últimos encuentros como jugador madridista.

"Me van a permitir que tenga unas palabras de cariño para dos leyendas que han recibido el homenaje merecido y emocionado del madridismo. Nuestro reconocimiento y admiración para nuestros queridos Carlo Ancelotti y Luka Modric. Gracias por todo lo que nos han dado", agradeció.