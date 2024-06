Sin Mbappé, Francia empata contra Países Bajos: así se vivió el min a min del duelo entre galos y naranjas

Min 52: ¡Arriba Kanté! Desde fuera del área, y tras irse de su marca, no estuvo acertado con un disparo muy alto.

Espectacular en el último Mundial, en el que Francia fue subcampeona, Griezmann no se lució en el arranque de la Eurocopa, en un partido bronco, de mucha pelea, un ecosistema en el que el mediapunta del Atlético de Madrid también sabe remangarse la camiseta.

No obstante, el goleador de Bondy no podrá jugar con esta máscara, ya que el artículo 42 del reglamento de la UEFA estipula que solo se pueden llevar equipamientos médicos sobre el césped “con un solo color” y que “no comporten ninguna identificación con el equipo”.

Deschamps destacó que la recuperación de Mbappé avanza “en la buena dirección” y que harán “todo lo posible para que esté disponible” para jugar el viernes ante los neerlandeses.

“La nariz está menos inflamada. Decidiremos en el último momento en función de sus sensaciones”, añadió el técnico.

El nuevo jugador del Real Madrid exhibe su determinación habitual. Quiere jugar lo antes posible, como prueba su mensaje en Instagram para sus 118 millones de seguidores: “Sin riesgos no hay victorias”.

“Siempre lo he dicho, con Kylian el equipo es más fuerte. Si las noticias no son buenas, pelearemos sin él. Kylian es Kylian, no importa en qué equipo esté”, había declarado Deschamps tras el triunfo contra Austria.